Patrocinadora do São Paulo prepara bandeirão para clássico contra o Corinthians no Morumbis

Patrocinadora máster do São Paulo, a Superbet anunciou nesta terça-feira que prepara um bandeirão para o clássico contra o Corinthians. O Majestoso está marcado para acontecer no próximo domingo, no Morumbis.

De acordo com a empresa de apostas esportivas, o bandeirão cobrirá todo o anel da arquibancada do estádio, contemplando os setores sul, norte, leste e oeste. A ação ocorrerá antes do apito inicial do jogo.

O bandeirão é uma homenagem da patrocinadora para o Tricolor Paulista, que completa no próximo sábado, dia 25, 95 anos de história.

A Superbet estampa a área mais nobre da camisa do São Paulo desde o início do ano passado. Além de promover ações, a empresa também ajudou o clube a repatriar o meia Oscar, que até o momento é a principal contratação do Tricolor para 2025.

O Majestoso, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, está previsto para ocorrer a partir das 18h30 (de Brasília).