Manchester City anuncia a contratação de Vitor Reis, ex-Palmeiras

O Manchester City anunciou, nesta terça-feira, a contratação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras. O jovem de apenas 19 anos, revelado pelas categorias de base do Verdão, assinou um contrato de quatro anos e meio e permanece na Inglaterra até junho de 2029.

"Este é um sonho que se tornou realidade. Desde pequeno sempre sonhei com uma oportunidade como esta e jogar num clube tão grande como o City. Todos viram as conquistas incríveis das últimas temporadas e quero deixar minha marca enquanto buscamos mais troféus", disse Vitor Reis ao site oficial do Manchester City.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Manchester City aumentou a proposta inicial de 27 milhões de euros (cerca de R$ 168,9 milhões) e chegou aos valores desejados pelo Palmeiras, por volta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,5 milhões), para fechar a contratação.

We're delighted to announce the signing of Vitor Reis ?? pic.twitter.com/jgFf8MaDp9 ? Manchester City (@ManCity) January 21, 2025

Desde 2016 no Palmeiras, Vitor Reis colecionou títulos nas categorias de base da equipe desde os dez anos de idade. Ano passado, o zagueiro fez sua estreia no profissional no dia 26 de junho, quando entrou no segundo tempo da partida entre Fortaleza e Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão.

Na partida seguinte, foi titular pela primeira vez no clássico contra o Corinthians, pela 13ª rodada, no Allianz Parque. Vitor Reis ainda anotou o segundo gol do Verdão no jogo, seu primeiro pela equipe principal, e confirmou a vitória por 2 a 0.

Ao todo, foram 22 jogos com o time principal do Palmeiras, sendo titular 19 vezes, e dois gols marcados. Suas atuações renderam o prêmio de Melhor Primeiro Zagueiro no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.

"Estou aqui desde os dez anos de idade. Muitas pessoas acham que foi muito rápida essa minha trajetória, mas foi muita luta. O Palmeiras já se tornou minha casa, minha segunda família, e eu só tenho a agradecer. Me sinto muito feliz por saber que agora vou jogar em outro excelente time, de muita qualidade, assim como é o Palmeiras. Só tenho a agradecer a todos, à comissão e aos jogadores que fizeram tudo isso se tornar realidade", contou o zagueiro ao site oficial do Palmeiras.

Vitor Reis é a segunda contratação do Manchester City nesta janela de transferências. O clube do treinador Pep Guardiola também anunciou a chegada do zagueiro Abdukodir Khusanov, nesta segunda-feira.