Flamengo: Everton Cebolinha volta a treinar com o elenco após lesão

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Everton Cebolinha voltou aos trabalhos com o grupo do Flamengo nesta terça-feira. Ele ficou fora da pré-temporada nos Estados Unidos para terminar a recuperação da lesão.

O que aconteceu

Cebolinha se lesionou em agosto do ano passado. Ele rompeu o tendão de Aquiles.

O jogador teve o primeiro treino com o grupo nesta temporada. Ficará a cargo do técnico Filipe Luís decidir quando ele poderá fazer a estreia em 2025.

Todos achavam que Cebolinha iria para os EUA. As avaliações na reapresentação, porém, mudaram os planos.

Na semana que ficou no Brasil, o jogador evoluiu na recuperação. Ele já tinha feito algumas atividades com os companheiros no fim do ano.

Cebolinha passou pelo "corredor polonês" por esse retorno. Ele teve a companhia de Juninho, reforço apresentado nesta terça-feira.