David Luiz é ovacionado no desembarque em Fortaleza

Na madrugada desta terça-feira, David Luiz desembarcou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital cearense. Apesar de um horário incomum, a torcida do Fortaleza lotou o espaço para receber o zagueiro, que chegou na equipe sem custos, após passagem pelo Flamengo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fortaleza Esporte Clube (@fortalezaec)

Por volta das 00h40 (de Brasília), o aeroporto estava lotado com a torcida do Leão. Apesar do dia e do horário, centenas foram presenciar a chegada de David Luiz ao Fortaleza, que tirou fotos com os torcedores presentes. O zagueiro foi recebido com festa e com uma série de homenagens nas redes sociais da equipe.

Ex-Flamengo, o atleta chegou ao Fortaleza sem custos e tem contrato válido até 2026. Com longa carreira europeia, David Luiz chega para adicionar experiência ao elenco do Leão.

David Luiz está #FechadoComOLeão até 2026! ?? O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação de David Luiz até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O zagueiro multicampeão chega ao Tricolor de Aço sem custos. Vitorioso na Europa e Campeão com a... pic.twitter.com/hO0OLrpcCB ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) January 20, 2025

Com o impacto imediato, o Fortaleza procura continuar celebrando a vinda do zagueiro à equipe, explica Marcelo Paz, CEO do Leão.

"Assim como nos orgulhamos de nossa cidade, e da história do nosso clube, trazer David Luiz também é um orgulho para todos que fazem o Fortaleza Esporte Clube. Além disso, o próprio atleta está super feliz e envolvido em tudo que gira nessa relação que começa agora. E a nossa comunicação, mais uma vez, consegue não só surpreender, mas também emocionar ao incluir partes de canções tão identificadas com a Fortaleza em que vivemos. E não ficaremos apenas aqui, em breve serão anunciadas uma série de ações especiais e promocionais envolvendo a nossa mais nova contratação", explicou o CEO.

Enquanto não há data de estreia para David Luiz, o zagueiro se prepara para auxiliar a equipe de Vojvoda no decorrer da temporada. O atleta chega para disputar posição com Titi, Brítez, Cardona, Kuscevic, Benevenuto, Tobias Figueiredo e com o reforço Gastón Ávila.