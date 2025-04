Vasco x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

O primeiro clássico carioca do Brasileirão 2025 será disputado nesta sábado, no Maracanã. Vasco e Flamengo vão se enfrentar pela quinta rodada, a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo terá transmissão ao vivo da plataforma Amazon Prime Video (Streaming).

O Rubro-Negro é o líder da competição com 10 pontos e, junto com o vice Palmeiras, são as únicas equipes invictas após quatro rodadas. Depois da goleada sobre o Juventude na última quarta-feira, por 6 a 0, a equipe de Filipe Luís chega confiante para o clássico, mas terá as atenções divididas com o duelo contra a LDU-EQU, pela Libertadores, na próxima terça-feira, em Quito.

Preocupado com o desgaste de seus atletas, o treinador pode poupar alguns nomes no "Clássico dos Milhões". Os laterais Viña e Alex Sandro, entregues ao departamento médico, são as únicas ausências confirmadas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vasco (@vascodagama)

No Vasco, o técnico Fábio Carille segue pressionado após a derrota para o Ceará, na última terça-feira. Com o revés em Fortaleza, o Cruzmaltino deixou o G4 e caiu para a sétima posição na tabela, com seis pontos. Neste sábado, o Gigante da Colina buscará a recuperação e o fim de um jejum de dez partidas sem vencer o rival. Desde maio de 2023, são oito vitórias rubro-negras e dois empates.

O treinador vascaíno tem alguns problemas para montar a equipe, que não contará com o meia Dimitri Payet e o zagueiro Maurício Lemos, ambos por questões físicas. Ausente contra o Vozão por problemas familiares, o volante Tchê Tchê pode ser desfalque novamente. Já a boa notícia fica por conta do retorno de Philippe Coutinho, poupado contra o Ceará,

Este será o terceiro duelo entre Vasco e Flamengo em 2025. Pelo Campeonato Carioca, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 na fase classificatória e por 1 a 0 e 2 a 1, nas semifinais.

FICHA TÉCNICA



VASCO X FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 19 de abril de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) e Coutinho; Nuno Moreira e Vegetti



Técnico: Fábio Carille

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Juninho



Técnico: Filipe Luis