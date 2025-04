Transmissão ao vivo de Barcelona x Celta de Vigo: veja onde assistir

Barcelona e Celta de Vigo entram em campo hoje (19), às 11h15 (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Barcelona quer a vitória para se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Espanhol. O Barça inicia a rodada com quatro pontos de vantagem para o Real Madrid.

A equipe de Hansi Flick venceu quatro das últimas cinco partidas no Campeonato Espanhol. Na Liga dos Campeões, o Barcelona foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 3 a 1, mas se classificou para as semifinais com 5 a 3 no agregado.

O Celta tenta se aproximar da zona de classificação para competições continentais. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Espanyol.

Barcelona x Celta de Vigo -- Campeonato Espanhol