Boavista x Portuguesa: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Série D

A Portuguesa estreia no Grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h (de Brasília). A Lusa visita o Boavista, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema-RJ.

ONDE ASSISTIR

A Lusa TV e o Boavista TV (Youtube) transmitem o confronto.

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O time paulista entrou em campo pela última vez no dia 27 de fevereiro, quando se despediu da Copa do Brasil ainda na primeira fase. Após empate o tempo normal, a Lusa foi superada pelo Botafogo-SP nas penalidades. Na atual temporada, a Portuguesa soma duas vitórias, oito empates e três derrotas em 13 jogos.

O Boavista, por sua vez, não joga desde o dia 9 de março. Pela semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca, a equipe perdeu de 3 a 0 para o Sampaio Corrêa-RJ. Em 2025, o time disputou 14 partidas, sendo duas vitórias, nove empates e três derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Boavista

Diego Loureiro; Ben-Hur, Sheldon, Anderson e Mascarenhas; Marthã, Zé Mateus, Carrilho e Abner Vinicius; Marcos Paulo e Gabriel Conceição.



Técnico: Roberto Fonseca

Portuguesa

Bruno Bertinato; Talles, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Matheus Leal; Barba, Guilherme Portuga e Cristiano; Rildo, Lohan e Everton Messias.



Técnico: Cauan de Almeida

ARBITRAGEM

Renan Novaes Insabralde será o árbitro da partida, acompanhado dos assistentes Wallace Muller Barros Santos e Victor Augusto Camões de Abreu.