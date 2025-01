Top-15 do UFC finaliza rival em treino e ignora sinal de desistência; veja

Paddy Pimblett se envolveu em um episódio polêmico durante a realização de um treino na Inglaterra. O top-15 do peso-leve (70 kg) do UFC disputou um sparring intenso com Denis Frimpong na academia 'Manchester Top Team' e o fez sofrer, segurando a finalização após o mesmo dar os três tapinhas de desistência. O vídeo viralizou no último sábado (18) e a atitude de 'The Baddy' dividiu opiniões dentro da comunidade do MMA.

De acordo com o site 'MMA Fighting', Paddy e Frimpong decidiram resolver uma suposta discussão nas redes sociais em um sparring. No tatame, os lutadores não pegaram leve e alternaram bons momentos na trocação, mostrando que o treino era tudo, menos amigável. Mas quando 'The Baddy' derrubou o rival, virou senhor da disputa.

No solo, Pimblett, especialista em jiu-jitsu, controlou Denis. Após o lutador lhe dar as costas, 'The Baddy' finalizou o atleta via mata-leão. O golpe estava tão encaixado, que Frimpong não ofereceu resistência e deu os três tapinhas de desistência no lutador do UFC. Contudo, Paddy segurou a finalização e só largou o atleta, quando a turma do deixa disso entrou em cena para separá-los.

Registro de Pimblett e Frimpong no MMA

Ex-campeão do 'Cage Warriors', Paddy Pimblett, de 30 anos, chegou ao UFC cercado de grande expectativa. O britânico estreou pela organização em 2021, disputou seis lutas e venceu todas. Atualmente, 'The Baddy' é o 13º colocado no ranking do peso-leve da companhia. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 22 triunfos, sendo os mais importantes contra Bobby Green e Tony Ferguson, e três derrotas.

Denis Frimpong, de 30 anos, iniciou sua carreira no MMA em 2023 e disputou apenas seis lutas. Pela modalidade, o atleta venceu quatro combates e perdeu duas vezes.

Paddy Pimblett and Dennis Frimpong settled there differences today ?

