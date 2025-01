Ex-São Paulo, Antony será emprestado pelo United ao Real Betis, diz jornalista

O brasileiro Antony parece estar de malas prontas para o futebol espanhol. Após não ter espaço no Manchester United com o novo técnico Rúben Amorim, o atacante estaria com empréstimo acertado para o Real Betis, clube de La Liga. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Segundo ele, há um acordo verbal em vigor entre as partes, incluindo a aprovação do Manchester United para o negócio acontecer. Além disso, a troca de documentos já estaria em andamento, e o próximo passo seria apenas Antony viajar e realizar os exames médicos.

Por sua vez, o Manchester United teria topado fazer o negócio por empréstimo, desde que não fosse fixada uma cláusula de compra no contrato. Assim, independentemente de ir bem ou mal no Real Betis, Antony voltaria ao United em junho.

Nesta temporada, Antony disputou 14 jogos e marcou apenas um gol. O brasileiro chegou ao United em 2022 e desde então esteve presente em 96 partidas, com 12 gols marcados e cinco assistências feitas. No Real Betis, Antony formaria dupla de ataque com Vitor Roque, outro brasileiro emprestado ao clube espanhol.