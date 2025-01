Criciúma x São Paulo: veja onde assistir à semifinal da Copinha

O São Paulo enfrenta o Criciúma nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela semifinal da Copinha.

A partida que vale vaga na decisão do maior torneio de base do Brasil será transmitida pela Cazé TV, no YouTube, mas você também acompanha toda a repercussão do confronto aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo chega para essa partida como o grande favorito a se classificar para a final da Copinha. Após eliminar grandes clubes do cenário nacional, como Fluminense e Cruzeiro, o Tricolor sonha com o pentacampeonato.

Com quatro títulos, o São Paulo pode igualar Fluminense e Internacional como os segundos clubes que mais venceram a Copinha, atrás apenas do Corinthians, com 11 taças e que está na outra semifinal, contra o Grêmio.

Alguns dos atletas são-paulinos poderão entrar em campo nesta terça-feira com menos de 24 horas de descanso após reforçarem o time profissional do São Paulo na estreia no Paulistão, contra o Botafogo-SP, nesta segunda, entre eles o atacante Ryan Francisco e o volante Hugo, que começaram como titulares