Badosa derruba Gauff na Austrália e fará semi de slam pela primeira vez

Em sua 20ª participação na chave principal de um slam, a espanhola Paula Badosa avança às semifinais pela primeira vez. A número 12 do mundo carimbou sua vaga nesta terça-feira ao derrubar a favorita americana Coco Gauff (#3) por 7/5 e 6/4, na Rod Laver Arena, quadra mais importante do Australian Open.

Até hoje, Badosa também não tinha no currículo uma vitória sobre uma top 10 em um dos quatro torneios mais importantes do circuito mundial. Ela agora se torna a primeira espanhola na semi de um slam desde Garbiñe Muguruza em 2020. Naquele ano, Garbiñe foi vice-campeão do Australian Open.

Badosa agora aguarda o jogo entre a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e a russa Anastasia Pavlyuchenkova (#32) para saber quem será sua adversária na disputa por uma vaga na decisão.

Os momentos-chave

O primeiro set foi duro e equilibrado, sem quebras até o 11º game. Quando Badosa conseguiu a quebra, aproveitou e fechou a parcial em 7/5 na sequência. Até então, a espanhola não havia cedido nem um break point a Gauff.

O segundo set começa com um game de mais de 13 minutos. No quinto break point, Badosa converteu a chance em quebra.

Gauff se recuperou com um ótimo quarto game, quebrando o saque de Badosa pela primeira vez e igualando o set em 2/2, mas a espanhola respondeu rápido com mais uma quebra no quinto game.

Badosa abriu 4/2, e Coco seguia cometendo muitos erros. No sétimo game, diante de mais um break point, a americana cometeu uma dupla falta e praticamente deu a vitória à rival. A espanhola ainda perdeu o saque no oitavo game, mas não deixou o jogo escapar no décimo.

