São Paulo: auxiliar elogia jovens em estreia no Paulistão e pede paciência

O auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas, elogiou a atuação dos jovens da equipe sub-20 que reforçaram o time do São Paulo em sua estreia no Campeonato Paulista, nesta segunda-feira (20), no empate sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

O volante Hugo e o atacante Ryan Francisco começaram a partida como titulares, se juntando aos outros nove atletas do elenco profissional que retornaram da pré-temporada nos EUA antecipadamente para a estreia no Paulistão — aparentemente, o auxiliar de Zubeldía gostou do que viu.

Maxi Cuberas comandou o São Paulo contra o Botafogo-SP em Ribeirão Preto Imagem: Thiago Calil/AGIF

Demos oportunidade a esses garotos que vêm fazendo uma Copinha muito boa, estão bem fisicamente. Falamos com eles para aproveitarem as oportunidades, não sabemos quando elas vão aparecer. Creio que eles desempenharam bem, mas um jogo não define. Há que seguir lutando. Agora é hora de virar a página e pensar no próximo jogo. Temos muitos jovens, mas é preciso ter paciência para os garotos se consolidarem no profissional Maxi Cuberas

Além do volante Hugo e do atacante Ryan Francisco, foram acionados no decorrer da partida contra o Botafogo-SP o volante Negrucci e os meio-campistas Matheus Alves e Lucas Ferreira. Nesta terça-feira, dia seguinte à estreia do São Paulo no Paulistão, estes atletas já estarão à disposição da equipe sub-20 para o decisivo confronto de semifinal da Copinha contra o Criciúma, em Araraquara.

Quando planejamos a preparação, planejamos esse jogo, porque tínhamos o amistoso [contra o Flamengo] e o começo do Paulistão. Fomos falando com o treinador e com a diretoria, entramos em um consenso de que daríamos oportunidade a esses jovens porque já conhecíamos suas características e tínhamos acompanhado alguns treinamentos. Esse é o sonho de todo jogador, que se prepara tanto. Pedimos que desfrutassem dessa oportunidade. Um jogo não define sua carreira, sua trajetória, então tinham que desfrutar, com responsabilidade. E foi o que fizeram. Contente por isso. Agora vamos nos recuperar, eles vão jogar a semifinal da Copinha e seguir perseverando para realizarem seus sonhos Maxi Cuberas

Apesar de dar oportunidade a tantos jovens, o plano da comissão técnica do São Paulo foi de apostar em uma defesa mais experiente para dar suporte aos garotos. E a estratégia deu certo. O Tricolor pode não ter ido às redes, mas ao menos também não foi vazado em sua estreia no Paulistão.

"Os garotos que jogaram essa partida o fizeram com muita seriedade. Armamos um time com alguns jogadores experientes para transmitirem tranquilidade aos jovens. Creio que o jogo foi positivo. Obviamente que precisamos seguir trabalhando para melhorar, alguns jovens tiveram sua oportunidade de demonstrar seu futebol e fizeram muito bem", concluiu.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Guarani, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. Será o primeiro jogo do time em sua casa, diante de sua torcida, em 2025.