Makhachev finaliza Moicano na luta principal do UFC 311 e supera recorde de Khabib

Depois de ver o destino sorrir para ele através de uma reviravolta durante a pesagem oficial do UFC 311, Renato Carneiro ganhou uma oportunidade de ouro de fazer história no octógono mais famoso do mundo. Entretanto, na luta principal do evento, diante de Islam Makhachev, o brasileiro não conseguiu transformar seu sonho em realidade. Diante do campeão peso-leve (70 kg) e número um peso-por-peso da organização, Moicano acabou finalizado ainda no primeiro round.

Makhachev, por sua vez, ampliou ainda mais seu legado nos esportes de combate. Com a presença de Khabib Nurmagomedov em seu corner, o russo superou justamente um recorde que pertencia ao seu mentor no MMA. Com o triunfo sobre Moicano, o wrestler se tornou o campeão peso-leve com o maior número de defesas de cinturão bem-sucedidas na categoria, com quatro ao todo.

"Sempre estou procurando finalização. Se o meu adversário der uma abertura, eu encerro a luta. Para mim não importa. Quem bate o peso, pode entrar no octógono e ficar na minha frente. Gosto desse cinturão. Se alguém quer ele, pode entrar no octógono", declarou Islam, logo após derrotar Renato, que lamentou o revés momentos depois.

"Foi o aviso de uma vida. Estou muito triste, passei a minha vida inteira esperando por esse momento e perdi no primeiro round. Islam foi melhor nesta noite. Tenho tanto o que dizer, mas agora não é o momento. Isso não é o fim para mim. Não sei se terei outra oportunidade como essa, mas vou dar meu melhor", afirmou o brasileiro, visivelmente desolado.

A luta

Renato iniciou o combate apostando nos chutes, dominando o centro do octógono. Mais postado, Makhachev apostava nos contragolpes com socos. Com uma sequência de cruzados, Moicano conseguiu desequilibrar o campeão. Em resposta, o russo rapidamente encurtou a distância e conseguiu derrubar o brasileiro, caindo por cima. Na meia-guarda, Islam tentou avançar, enquanto o desafiante travava seus braços para tentar evitar ser golpeado. No meio de uma transição, porém, Moicano deixou o pescoço exposto e foi surpreendido com um triângulo de mão, obrigando o brasileiro a dar os três tapinhas em sinal de desistência.

Confira todos os resultados do UFC 311 abaixo:

Islam Makhachev venceu Renato Moicano por finalização no primeiro round



Merab Dvalishvili venceu Umar Nurmagomedov por decisão unânime



Jiri Prochazka venceu Jamahal Hill por nocaute técnico no terceiro round



Jailton Malhadinho venceu Serghei Spivac por nocaute técnico no primeiro round



Kevin Holland venceu Reinier De Ridder por finalização no primeiro round



Raoni Barcelos venceu Payton Talbott por decisão unânime

Azamat Bekoev venceu Zachary Reese por nocaute no primeiro round

Bogdan Guskov venceu Billy Elekana por finalização no segundo round

Grant Dawson venceu Diego Ferreira por decisão unânime

Ailin Perez venceu Karol Rosa por decisão unânime

Muin Gafurov venceu Rinya Nakamura por decisão unânime

Benardo Sopaj venceu Ricky Turcios por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Clayton Carpenter por decisão unânime