Com show de Mbappé e Rodrygo, Real atropela o Las Palmas e assume a liderança de La Liga

O Campeonato Espanhol tem um novo líder. O Real Madrid goleou com facilidade o Las Palmas neste domingo por 4 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, e assumiu a liderança da competição. Os Merengues tiveram uma bela atuação coletiva, com destaque especial para Kylian Mbappé (dois gols) e Rodrygo (um gol e uma assistência). O marroquino Brahim Díaz marcou o outro tento da equipe de Madri.

Com a vitória, o Real chegou aos 46 pontos em 20 jogos, assumindo a liderança da competição no lugar do Atlético de Madrid, que perdeu neste sábado e ficou parado nos 44 pontos. O Las Palmas é o 14º colocado, com 22 pontos em 20 partidas.

Agora, o Real irá enfrentar o RB Salzburg nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Em La Liga, os Merengues voltam a campo no próximo sábado (25), fora de casa contra o Real Valladolid.

Por sua vez, o Las Palmas enfrenta o Osasuna em casa, na próxima sexta-feira (24), às 17h, pelo Campeonato Espanhol.

Primeiro Tempo

Com apenas 26 segundos de jogo, o Las Palmas largou na frente. Fábio Silva aproveitou cruzamento açucarado vindo do lado direito e apareceu livre para completar sem dificuldades contra o Courtois.

Um minuto e meio depois, Brahim Díaz perdeu um gol incrível. Rodrygo construiu pela jogada pela esquerda e encontrou o marroquino na pequena área. Livre, ele chutou para fora.

Aos 18 minutos, Rodrygo sofreu pênalti após grande jogada individual. Na cobrança, o francês Kylian Mbappé bateu com categoria e empatou o placar.

Aos 33, Mbappé arriscou de fora da área e Cillessen defendeu. No rebote, Lucas Vásquez tocou para Brahim Díaz fazer o segundo do Real no jogo.

Três minutos depois, Rodrygo encontrou Mbappé na entrada da área. O francês chutou de primeira e acertou o ângulo esquerdo do goleiro, que não teve chances. Foi o terceiro dos Merengues e o segundo do francês.

Segundo Tempo

Com quatro minutos do segundo tempo, Jude Bellingham por muito pouco não fez o quarto. O inglês recebeu em profundidade, driblou o goleiro, mas finalizou para fora.

Aos 12, o lateral Fran García encontrou Rodrygo dentro da área. O brasileiro finalizou rasteiro e marcou o quarto do Real na partida.

Aos 18, o Las Palmas ficou um jogador a menos. Benito Ramírez recebeu o vermelho direto após entrada perigosa em Lucas Vásquez.

Com 31 minutos, o zagueiro David Alaba entrou em campo. O jogador austríaco retornou de uma lesão muito grave, que o deixou por mais de um ano afastado dos gramados.

Aos 40, Federico Valverde marcou um golaço de fora da área, mas o tento foi anulado por um impedimento no início da jogada.