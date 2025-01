CEO não crava volta de Neymar e diz que Santos monitora situação com Al-Hilal

O CEO do Santos, Pedro Martins, confirmou neste domingo o interesse pela contratação de Neymar. O mandatário, no entanto, disse que não há nada encaminhado na negociação e que o Peixe monitora a situação entre o jogador e o seu clube atual, o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Neymar possui contrato com o Al-Hilal até junho de 2025. As conversas entre o atacante e o Peixe evoluíram nos últimos dias, e as partes se aproximaram de um acordo. Resta agora saber se o clube saudita irá rescindir com o brasileiro ou se irá emprestá-lo ao time praiano por seis meses, ou seja, até o fim do vínculo.

"Eu não gosto de falar de jogadores que não têm anda assinado e nada formalizado. Quando o assunto é Neymar não dá para falar que o Santos não se interessa, porque a maioria dos clubes do mundo vão se interessar por ele, pelo nível de jogador que ele é, pelo que ele pode representar para o Santos e pela bela história que ele tem com a instituição", disse Pedro Martins, em entrevista à TNT Sports, antes do jogo contra a Ponte Preta.

"Não tem nada encaminhado, nada fechado. O clube está monitorando a situação do Neymar para ver como ele vai resolver o caso dele com o clube atual. O Neymar tem um contrato com o clube. Se eles se resolverem por lá, a gente avalia como que pode ficar essa possível vinda para cá", finalizou.

Segundo apurou o UOL, o clube chegou a um acordo com o astro e agora espera uma posição definitiva do Al-Hilal, onde o meia-atacante tem contrato até junho. Detalhes contratuais já foram acertados, e o Peixe julga ter conseguido o mais importante: o "sim" de Neymar.

Caso a contratação seja concretizada, Neymar retornará ao Brasil após 12 anos. O atacante, revelado pelo Santos, acertou sua ida para o exterior em 2013, quando foi contratado pelo Barcelona.

Após defender o Barcelona, o brasileiro foi contratado pelo PSG em 2017. Ele permaneceu no clube francês até 2023, quando foi anunciado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Pelo clube saudita, Neymar sofreu com lesões e não conseguiu emendar uma sequência de partidas. Em 2024, o jogador de 32 anos participou de apenas dois jogos.