Campinas recebe o Suzano pela Superliga masculina: veja onde assistir

O Vôlei Renata/Campinas faz o primeiro jogo em casa em 2025 nesta segunda-feira (20), quando recebe o Suzano, às 21 horas, no Ginásio do Taquaral, na abertura da terceira rodada do returno da Superliga Masculina.

Onde assistir: A partida terá transmissão do Sportv 2.

O Vôlei Renata entrou em quadra pela última vez em casa no dia 12 de dezembro, na vitória por 3 a 0 para cima do Neurologia Ativa. De lá para cá, foram outras três partidas, todas longe do Taquaral, com duas vitórias campineiras. Desta forma, o Vôlei Renata segue firme na tabela de classificação, em terceiro lugar, com 27 pontos.

"Voltamos do final do ano num ritmo forte, praticamente da mesma forma que encerramos o ano passado. Estamos treinando bem, com mesma intensidade, para ir crescendo a cada bola, cada dia, cada jogo", comentou o líbero Lukinha.

"Jogar contra Suzano é sempre um jogo difícil. A tabela, classificação, o retrospecto, ficam um pouco de lado, porque é um clássico. São times que se conhecem bastante, então a gente trabalha para criar novamente boas oportunidades e para a gente conseguir repetir o que fizemos de bom nos jogos contra eles. Vamos ter que dar um pouco a mais, porque vamos enfrentar um time que estuda bastante e acostumado aos nossos pontos fortes e pontos fracos", conclui.

No ano passado, o fator casa foi determinante para o Vôlei Renata. Somando as duas temporadas, foram 13 vitórias em 20 jogos, com resultados importantes, como o triunfo na semifinal da Superliga 23/24 e confrontos de mata-mata do Paulista, incluindo a decisão.

"A gente espera o Taquaral lotado como sempre. Ano passado, tivemos quase todos os jogos com casa cheia, então esperamos mais uma vez esse apoio da torcida e a energia deles para nos ajudar mais uma vez", encerrou Lukinha.

Os ingressos para a partida esgotaram em pouco mais de 30 minutos.