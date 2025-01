Botafogo-SP x São Paulo: confira tudo sobre o confronto pelo Paulistão

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista nesta segunda-feira, contra o Botafogo, às 20h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela segunda rodada da competição.

O Tricolor teve seu compromisso de primeira rodada, contra a Inter de Limeira, adiado pelo fato de estar fazendo pré-temporada nos EUA. O duelo da segunda rodada, porém, não pôde ser remarcado, e parte do elenco que estava se preparando em território norte-americano teve de retornar ao Brasil antecipadamente.

Nove jogadores deixaram a concentração em Orlando mais cedo: Rafael, Arboleda, Ferraresi, Sabino, Moreira, Santiago Longo, Rodriguinho, Henrique do Carmo e William Gomes.

O restante da delegação tricolor será composta por atletas do time sub-20, que terá de se dividir entre o compromisso pelo profissional do São Paulo e as semifinais da Copinha.

O Botafogo-SP, por sua vez, estreou com derrota para o Guarani no Paulistão, por 2 a 0, em Campinas. Agora, a Pantera tentará se reabilitar no torneio diante de um dos grandes clubes do estado.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-SP X SÃO PAULO

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)



Data: 20 de janeiro de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Ferreira



VAR: Adriano de Assis Miranda

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Edson, Allyson e Jean Victor; Mangabeira, Gabriel Bispo e Silvinho; Leandro Maciel, Toró e Pablo Thomaz.



Técnico: Márcio Zanardi.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santiago Longo, Hugo e Rodriguinho; William Gomes, Henrique do Carmo e Ryan Francisco.



Técnico: Luis Zubeldía.