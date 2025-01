Garoto salva Vasco diante do Boavista, mas time segue sem vencer no Carioca

Vasco e Boavista empataram por 1 a 1 neste domingo (19), em jogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto é o terceiro empate do Gigante da Colina, que segue sem vencer na competição.

Os gols do jogo foram marcados por Zé Vitor, para o Boavista, e Walace, de 19 anos, pelo Vasco. Com o resultado, o Vasco conquistou seu terceiro empate em três jogos disputados, chegando à nona posição do torneio. Já o Boavista aparece em quinto, com quatro pontos.

Os próximos jogos das equipes serão na próxima quinta-feira (22): enquanto o Boavista recebe o Sampaio Corrêa às 20h, o Vasco enfrenta o Madureira às 21h30 (os dois jogos no horário de Brasília).

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Vasco começou melhor, mas foi o Boavista que aproveitou a oportunidade. Os donos da casa abriram o placar na primeira chance que tiveram sobre o Gigante da Colina. Após o gol, o Verdão conseguiu ter mais a bola e tentou aproveitar o lado direto da defesa do Vasco, que pouco finalizou ao ficar atrás no placar.

Já no segundo tempo, Walace fez primeiro gol da carreira para empatar o confronto para o Vasco. O jovem defensor marcou de cabeça para deixar o confronto igualado, caindo nas lágrimas de emoção. Os visitantes melhoraram na partida com as substituições feitas pelo técnico Ramon Lima, ainda que, com um a menos, o Boavista tenha tentado o gol da vitória até o fim.

Gols e destaques

Zé Vitor abriu o placar para o Boavista! O atacante apareceu bem na pequena área para receber passe rasteiro de Caetano, chegar antes de Luiz Gustavo e finalizar, aos 22 minutos.

Walace subiu alto para empatar! Hugo Moura levantou na área e o jovem conseguiu cabecear no meio da marcação para igualar o placar, aos 26 da segunda etapa.

Xandão foi expulso no fim do segundo tempo. O zagueiro deu carrinho em atacante do Vasco e parou a jogada do atleta. O árbitro entendeu que o jogador da equipe visitante estaria sozinho contra o goleiro, e por isso expulsou o defensor com vermelho direto.

Ficha técnica

Boavista 1 x 1 Vasco

Competição: Terceira rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Rio de Janeiro

Data e hora: 19 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Victor Augusto Camões de Abreu

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Gols: Zé Vitor, aos 22'/1ºT, Walace, aos 26'/2ºT

Amarelos: Raí, Sforza, Souza

Vermelho: Xandão

Boavista: André Luiz, Vitor Ricardo, Caran, Xandão, Mascarenhas, Marthã (William Oliveira), Caetano (Resende), Zé Mateus, Matheus Alessandro (Abner Vinicius), Raí (Erick Flores) e Zé Vitor (Gabriel Conceição). Técnico: Caio Zanardi

Vasco: Fuzato; Paulo Henrique (Pumita Rodríguez), Souza, Luiz Gustavo, Hugo Moura, Victor Luís

(Walace), Jean David (Riquelme), Mateus Carvalho, Bruno Lopez, Dominguez (Andrey) e Serginho (Juan Sforza). Técnico: Ramon Lima