Rômulo exalta competição saudável no elenco do Palmeiras e projeta duelo contra o Noroeste

Nesta sexta-feira, após o treino que marcou o encerramento da preparação do Palmeiras para o duelo contra o Noroeste, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o meio-campista Rômulo exaltou a competição saudável no elenco do Verdão e projetou a partida.

"Foi muito importante a primeira vitória do campeonato. A gente sabe como o Paulista é difícil. Começar ganhando dá mais confiança à equipe, mas sabemos que temos de trabalhar bastante para conseguir outro bom resultado. Ficamos muito felizes pela vitória e agora é continuar trabalhando para seguir firme e forte no campeonato", declarou.

Na última quarta-feira, o Verdão derrotou a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito no Paulistão 2025. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira desponta na primeira colocação do Grupo D do Paulista, com três pontos conquistados, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição.

Com isso em mente, o Alviverde deve entrar em campo com: Weverton; Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López (Rony).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

"Todo jogador pensa em aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível e eu, também. Estou aproveitando cada momento, fazendo o meu melhor em cada segundo e ajudando a equipe da melhor maneira. Nosso elenco é bem unido, somos uma família mesmo e cada um sabe o que tem de fazer. Cada um tem de aproveitar a oportunidade", continuou.

Contratado junto ao Novorizontino em 2024, Rômulo soma apenas 13 partidas disputadas pelo Palmeiras, nas quais anotou uma assistência: "Eu conheço um pouco lá, já joguei no campo deles. É um time bem difícil de enfrentar. Mas temos de ir com uma expectativa muito boa para esse jogo, tentar nos impor, colocar em prática tudo o que a gente tem treinado e fazer um grande jogo", completou o jogador.