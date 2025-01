Em seu aniversário, Diego Ferreira sofre derrota para rival americano no UFC 311

No dia em que completou 40 anos de idade, Diego Ferreira voltou a competir no octógono mais famoso do mundo. Porém, apesar da data especial, o desfecho do confronto diante de Grant Dawson, no UFC 311, em Los Angeles (EUA), não foi como o brasileiro gostaria. Controlado pelo jogo de wrestling do rival americano, o peso-leve (70 kg) amazonense saiu derrotado na decisão unânime dos juízes.

A diferença de idade falou mais alto no confronto, e Dawson, dez anos mais jovem, ditou o ritmo da luta. Com um wrestling de alto nível, o americano controlou as ações e se manteve por cima na maior parte do combate. O melhor momento do brasileiro foi no terceiro assalto, quando conseguiu se manter de pé e, com um boxe afiado, conseguiu balançar o oponente, mas não o suficiente para liquidar a fatura.

A luta

Dawson iniciou a luta com um soco rodado, mas que passou no vazio. Em seguida, o americano desferiu um chute rodado alto, que explodiu na guarda de Diego. Mais acuado, o brasileiro foi aos poucos se soltando no combate, principalmente com sequências de jab e direto. Atento a isso, Grant conseguiu grampear e levar a luta para o chão. No berimbolo, Ferreira ameaçou se reerguer, mas foi novamente colocado para baixo. Nos segundos finais, Diego acertou uma pedalada em cheio após o amplo domínio de Dawson.

Mais ativo, o brasileiro voltou com tudo para o segundo round, conectando bons cruzados na curta distância. Em perigo, Dawson buscou o jogo de quedas, devidamente negado por Diego. Mesmo desgastado, o americano conseguiu aplicar uma importante queda, caindo por cima e freando o bom momento do rival. Na posição de controle, Grant passou a pontuar desferindo golpes em Ferreira no 'ground and pound'.

Sem titubear, Dawson começou o terceiro round mergulhando nas pernas de Diego. Após oferecer resistência, o brasileiro acabou ficando com as costas para o solo novamente. Sem ação, o árbitro mandou os atletas ficarem novamente de pé. Após alguns segundos de trocação franca de ambas as partes, o americano voltou para a estratégia e derrubou o adversário, controlando as ações por cima até o fim do combate.

Confira os resultados do UFC 311 até então:

Grant Dawson venceu Diego Ferreira por decisão unânime

Ailin Perez venceu Karol Rosa por decisão unânime

Muin Gafurov venceu Rinya Nakamura por decisão unânime

Benardo Sopaj venceu Ricky Turcios por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Clayton Carpenter por decisão unânime