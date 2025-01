Bayern de Munique vence o Wolfsburg em casa e mantém vantagem na ponta do Alemão

O Bayern de Munique venceu mais uma no Campeonato Alemão. Neste sábado, os bávaros bateram o Wolfsburg por 3 a 2, na Allianz Arena, mantendo sua vantagem na liderança da competição. Os gols dos donos da casa foram marcados por Goretzka (duas vezes) e Olise, enquanto Mohamed Amoura (duas vezes) fez para os visitantes.

Com o resultado, o Bayern chegou a 45 pontos em 18 jogos na liderança da Bundesliga. Já o Wolfsburg tem 27 pontos em 18 partidas e é do sétimo lugar.

O Bayern volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Feyernoord-HOL, pelo Liga dos Campeões. No Campeonato Alemão, os bávaros jogam no domingo (25), contra o Freiburg, às 11h30.

Por sua vez, o Wolfsburg jogará no próximo sábado (24), contra o Holstein Kiel, pela Bundesliga.

Os gols do jogo

O Bayern abriu o placar aos 20 minutos de jogo. O meio-campista Goretzka acertou um belo chute de fora da área e marcou para os bávaros.

Porém, quatro minutos depois, o Wolfsburg chegou ao empate. Após confusão na área, a bola sobrou para Mohamed El Amine Amoura, que finalizou forte e igualou o marcador.

Aos 38, o Bayern retomou a ponta do placar. Olise roubou a bola e finalizou forte no meio do gol. O goleiro Grabara espalmou para dentro da própria meta e cedeu o tento aos donos da casa.

Na metade do segundo tempo, Goretzka aproveitou cobrança de falta e cabeceou para o gol, fazendo seu segundo tento no jogo e o terceiro do Bayern. Por fim, Amoura diminui o marcador para o Wolfsburg aos 43 minutos.