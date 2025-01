Barcelona empata com Getafe, tropeça de novo e fica mais longe da liderança

Neste sábado, em partida válida pela 20 rodada da Liga Espanhola, o Barcelona empatou com o Getafe por 1 a 1 no Coliseum Alfondo Pérez, ficando assim a 5 pontos de distância do líder Atlético de Madrid. Os gols do empate foram marcados por Kounde para o Barça, e Arambarri para a equipe da casa.

O time catalão vem de uma sequência negativa na competição, tendo apenas três vitórias nas últimas dez partidas, e agora soma 39 pontos, ocupando a terceira colocação da Liga.

O Getafe ganha um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Agora com 20 pontos, a equipe subiu uma posição e está no momento na 16ª colocação

Pela Liga dos Campeões, o Barcelona visita o Benfica, em Portugal, na próxima terça-feira, enquanto os Azulones vêm a campo no próximo domingo (26), para enfrentar o Real Sociedad na Reale Arena, pelo Campeonato Espanhol.

Os gols da partida

Aos 8 minutos do primeiro tempo, Pedri conseguiu um lindo passe para Kounde, que disputou com o goleiro na pequena área e levou a melhor, marcando o primeiro gol da partida.

Ainda na primeira etapa, aos 38 minutos, o volante Arambarri aproveitou o rebote do goleiro Inaki Pena para empatar o confronto.