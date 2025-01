São Paulo venceu apenas duas das últimas cinco estreias no Campeonato Paulista; relembre

O São Paulo se prepara para mais uma edição do Campeonato Paulista e faz sua estreia na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Botafogo-SP, na Arena Nicnet. Nos últimos cinco anos, o time do Morumbi estreou com vitória em apenas duas oportunidades.

No ano passado, o São Paulo venceu o Santo André por 3 a 1, na primeira rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis, com gols de Lucas Moura, Luciano e Diego Costa. Cléo Silva descontou. A partida marcou a estreia de Thiago Carpini no comando da equipe.

Antes disso, o Tricolor passou três temporadas sem estrear com vitória na competição estadual. Em 2023, ficou no empate sem gols diante do Ituano, também no Morumbis. No ano anterior, o São Paulo perdeu para o Guarani por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa. Lucas Vinícius e Diogo Mateus marcaram para o time de Campinas, e Calleri diminuiu.

Em 2021, ano do último título paulista do São Paulo, a estreia também foi contra o Botafogo-SP e terminou com empate por 1 a 1, no Morumbis. Dudu Hatamoto abriu o placar para o clube de Ribeirão Preto e Robert Arboleda igualou.

Por fim, em 2020, o São Paulo derrotou o Água Santa por 2 a 0, também no Morumbis. Pablo e Daniel Alves anotaram os gols do triunfo da equipe então comandada pelo treinador Fernando Diniz.

Para a estreia no Campeonato Paulista 2025, o São Paulo não terá o elenco completo à disposição. Por conta da disputa da FC Series, torneio de pré-temporada nos EUA, uma parte dos jogadores estará ausente.