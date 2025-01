São Paulo ignora cláusula e encaminha renovação com Rafael; entenda

Do UOL, em Orlando (EUA) e São Paulo (SP)

O São Paulo tem conversas adiantadas para renovar o contrato do goleiro Rafael. O Tricolor ignorou a cláusula de renovação do vínculo atual.

O que aconteceu

O contrato de Rafael tem uma cláusula de renovação automática por um ano. Para acioná-la, o Tricolor precisaria apenas comunicar sua vontade.

O São Paulo, porém, ignorou a cláusula e tem conversas encaminhadas para esticar ainda mais o vínculo do titular. A duração do novo vínculo está em ajustes finais, mas ficará entre dois e três anos.

O atual contrato de Rafael vai até o final de 2025. O goleiro já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho e sair de graça.

O goleiro completa 36 anos em julho. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira por Dorival Jr, fazendo parte até do grupo da Copa América em 2024.

Além de Rafael, outros dois jogadores têm vínculos se encerrando no final do ano e estão nos planos do time: Alan Franco e Igor Vinicius. A dupla deve ser procurada nos próximos meses para renovação.

