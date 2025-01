Roma x Genoa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Italiano

Nesta sexta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebe o Genoa, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, na capital da Itália.

Ultrapassando a metade da temporada, a partida reúne duas equipes em momentos parecidos no campeonato nacional. A Roma, na 10ª posição com 24 pontos, espera uma vitória para se aproximar da zona de qualificação europeia. Por sua vez, o Genoa está em 11° lugar com 23 pontos e busca pontuar para também subir na tabela.

ONDE ASSISITR

O duelo terá transmissão pela ESPN e pelo streaming Disney+.

ÚLTIMOS JOGOS

Roma - Três vitórias e dois empates.



Genoa - Duas vitórias, dois empates e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Roma



Svilar; Mancini, Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini e Angelino; Dybala e Dovbyk.



Técnico: Claudio Ranieri.

Genoa



Leali; De Winter, Bani, Vasquez e Martin; Kasa, Zanoli, Frendrup, Thorsby e Miretti; Pinamonti.



Técnico: Patrick Vieira.

ARBITRAGEM