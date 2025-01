Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt confia em renovação com Ganso

Com contrato até o fim de 2025, este pode ser o último ano de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense. Entretanto, o desejo do presidente Tricolor, Mário Bittencourt, é que o meia de 35 anos permaneça no Rio de Janeiro, confiando que as partes cheguem logo em um acordo para a extensão do vínculo.

"Em 2022, fizemos contrato de 3 anos, com excelente variação salarial. Temos excelente relação com ele, inclusive familiar, o filho dele joga no Fluminense. A gente fez uma proposta com valorização até o fim de 2026. No primeiro momento, ele não se interessou, mas temos uma conversa marcada para a próxima semana para chegar a um denominador comum", revelou Mário Bittencourt.

De acordo com o mandatário, os movimentos para a extensão do vínculo podem ser parecidos com os utilizados pelo clube para renovar com Ganso em 2022.

"Ele tem contrato até dezembro de 2025 e é nossa intenção fazer um acerto nas condições de mercado. Acho que vamos chegar a um denominador. Da outra vez, foi assim, fizemos uma proposta, o Ganso contrapropôs e depois resolvemos cara a cara. Acho que vamos conseguir encontrar um caminho satisfatório para os dois lados", afirmou o presidente.

Ganso está no Fluminense desde 2019 sendo peça importantíssima no clube desde então. De lá para cá, o meia marcou 26 gols e deu 34 assistências em 266 jogos disputados.