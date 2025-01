Presidente do Flu sobre Rony: 'Temos o OK do Palmeiras e a proposta à mesa'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (17), e detalhou o andamento das conversas com o atacante Rony, do Palmeiras.

Foi feita uma proposta e o Palmeiras deu o OK. Fomos ao estafe do jogador e fizemos uma primeira proposta, que não foi aceita. Fizemos uma segunda proposta, também não houve aceite. Paramos a negociação porque chegamos onde podíamos. O que acontece é que temos o aceite do Palmeiras e uma proposta à mesa para o jogador. Se decidir aceitar a segunda proposta, ou responder com um ajuste, pode ser que siga Mário Bittencourt

O que aconteceu

Mario Bittencourt detalhou como foram os contatos pelo jogador. Inicialmente, o Palmeiras indicou contatos avançados com um clube do exterior, mas que não foram concretizados.

O presidente tricolor ressaltou a boa relação com Leila Pereira. A diretoria do alviverde aceitou as condições de pagamento do clube carioca, e os próximos passos dependem de Rony.

"Ele é monitorado por nós. Tem uma uma história muito grande no Palmeiras, tem uma média de 56 jogos por ano, não se lesiona, tem menos de 30 anos. É cobiçado por outros clubes. Quando consultamos o Palmeiras, eles nos disseram que estavam encaminhando uma venda para o exterior em um valor muito mais alto do que poderíamos bancar. Em algum momento, vimos que a proposta do exterior não aconteceu", disse.

"Tenho ótima relação com a Leila Pereira e liguei para ela dizendo que tinha interesse no jogador, mas que não tinha o poder financeiro do próprio Palmeiras. A Leila falou para fazer proposta que poderíamos fazer. Foi parcelada e dentro das condições do Fluminense. O Palmeiras deu o ok. Fizemos uma primeira proposta ao estafe do jogador, que não foi aceita. Fizemos uma segunda proposta e não houve aceite", completou.

O que mais ele falou?

SAF. "Falei sobre o tema em dezembro, em entrevista coletiva. De lá para cá, estamos envolvidos com a janela de transferências. O banco que nos assessora (BTG) segue na busca de um investidor, mas não houve atualização".

Arias vai sair? "A história do Arias, conhecemos desde o ano passado. Na janela, chegaram algumas propostas, estávamos em um momento muito difícil e não vendemos. Antes da janela, fizemos uma proposta de renovação de quatro anos, extremamente importante do ponto de vista financeiro. O problema do Arias não é dinheiro, a proposta que a gente fez é incrível. Contrato de quatro anos, salário maravilhoso, luvas, tudo que a gente faz por um jogador do nível dele, que é o jogador mais importante do nosso time. Ele agradeceu, falou que estava muito honrado, mas disse que o sonho da vida dele é jogar na Europa e não ia aceitar a renovação. Arias vai fazer 28 anos esse ano, é importante que as pessoas compreendam isso. Temos um acordo de que vamos tentar realizar o sonho dele, que ficou conosco aqui. Mas não tem nenhuma sangria.

Nesse momento a gente teve uma proposta da janela, que foi do Zenit, e ele disse que não quer jogar na Rússia. De tudo o que chegou para ele, a melhor proposta financeira para o Fluminense e para o Arias sempre foi a do Zenit, e ele sempre deixou claro que não vai jogar lá.

A questão dele não é dinheiro, nunca foi e nunca será. O que é bonito e digno. Ao contrário do que as pessoas pensam, jogador bom pede para a gente contratar jogador bom, eles querem um bom time. O dirigente do Zenit me manda mensagens insistentes, "me ajuda a convencê-lo". Não tem como a gente convencer jogador a jogar onde não quer. Estamos parados nisso. Hoje, nesse exato momento, não tem absolutamente nada. Só não tá treinando normal porque esses dias ele sentiu um desconforto, vi fazendo tratamento".

Renovação com Ganso: "O Ganso é um jogador extremamente valorizado por nós. Em 2022, fizemos um contrato de três anos com ele, com uma excelente valorização salarial. Tenho uma relação excelente com ele e com o estafe, e ele com o clube, inclusive familiar. É um ídolo da torcida. Fizemos uma proposta de extensão do contrato até o fim de 2026, com valorização salarial. No primeiro momento, ele não se interessou pelo movimento que fizemos, mas temos uma conversa marcada para a próxima semana, para que possamos chegar em um denominador comum. É nosso jogador até dezembro de 2025, e é nossa intenção estender dentro do que entendemos ser um valor de mercado justo. Acho que vamos chegar num consenso, torço muito pra isso. Da outra vez também foi assim: fizemos uma proposta, ele contrapropôs, resolvemos sentando frente a frente. É um querido nosso, um grande jogador e uma grande pessoa"