Makhachev faz pouco caso de suposto golpe secreto de Tsarukyan para o UFC 311

Campeão dominante do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev se mostrou despreocupado com a revelação feita por Arman Tsarukyan para a importante luta programada para acontecer neste sábado (18), na Califórnia (EUA). Disposto a chocar o mundo e alcançar o topo da categoria, o armênio adiantou ter um 'golpe secreto' capaz de surpreender o amigo de Khabib Nurmagomedov. No entanto, se engana quem pensa que o russo ficou em alerta ao receber tal informação.

Pelo contrário, no 'media day' do UFC 311, Makhachev minimizou a surpresa que o rival prometeu lhe apresentar no octógono. Não satisfeito, o russo classificou Tsarukyan como um lutador que fala mais do que propriamente faz. A confiança do atleta em seguir como campeão dos leves é tanta, que nem se mostra impressionado com o bom momento do armênio no MMA, embalado por quatro vitórias seguidas.

Como venceu Tsarukyan, em 2019, e diversos grandes nomes do esporte, Makhachev, que treina de forma incessante, garantiu estar preparado para tudo no combate. Portanto, o campeão do UFC duvidou que a técnica do rival será efetiva na revanche.

"Não acredite no que Arman diz, porque, na última vez, ele disse que iria finalizar Charles no primeiro round, mas ele venceu por decisão dividida. Por isso não acredite nele. Se eu der para ele uma chance de trabalhar, ele será perigoso, uma luta dura. Charles é um dos caras mais perigosos da divisão. Quantas finalizações, quantos nocautes ele tem? Volkanovski é um dos caras mais durões do esporte. Isso é MMA. Quando você luta pelo título, todos são perigosos. Se eu deixá-los trabalhar, será uma luta difícil, mas se eu puder seguir minha estratégia, será fácil", declarou o atleta.

Registro de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 33 anos, se consolidou como o melhor lutador dos leves do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, lidera o ranking peso-por-peso e possui 14 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski (duas vezes), Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronx', Dan Hooker, Drew Dober, Dustin Poirier, e Thiago Moisés.