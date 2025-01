Léo Maná ganha status de reforço em janela econômica do Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O lateral-direito Léo Maná ganhou status de reforço no elenco do Corinthians em meio à janela super econômica do clube.

O que aconteceu

Desde o empréstimo de Fagner, a comissão técnica do Corinthians viu em Léo Maná a peça certa para a reserva de Matheuzinho. Maná vem conquistando a confiança de Ramón e Emiliano Díaz desde a temporada passada.

Inclusive, o lateral fez boa partida na estreia do Timão com vitória sobre o Bragantino, pelo Campeonato Paulista. O técnico argentino optou por um time misto para controlar a carga dos titulares, mas também usou a oportunidade para testar os reservas.

Ele vem fazendo um trabalho bom, já merecia chance no ano passado. Há uma briga com o Matheuzinho e os meninos da Copinha e quem estiver melhor vai jogar. Tem muito jogo pela frente e todos desse grupo vão ter possibilidade.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico de Ramón

O UOL apurou que o Paulistão será uma "prova" para Léo Maná, assim como para atletas do banco de reservas, como uma espécie de laboratório para o restante da temporada.

Neste contexto, o Timão renovou o contrato de Léo Maná até 31 de dezembro de 2029. O vínculo anterior da Cria do Terrão ia até abril de 2026.

Além disso, o clube alvinegro estipulou uma multa astronômica para não correr o risco de perdê-lo. Para venda nacional, a cláusula prevê R$ 160 milhões, enquanto para o mercado internacional o valor é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 632 milhões na cotação atual).