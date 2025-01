Léo Batista, a 'voz marcante' da Globo, é internado em estado grave no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

O jornalista esportivo João Baptista Belinaso Neto, o Léo Batista, está internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Léo Batista, de 92 anos, foi internado nesta semana. A notícia foi publicada inicialmente pelo portal Goiás24horas e confirmada pelo UOL.

O estado do jornalista esportivo é considerado delicado. De acordo com o site, ele está no Rios D'Or, no Jacarepaguá, e teve uma piora no seu quadro de saúde, enfrentando complicações de uma trombose —formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria. A reportagem entrou em contato com o Hospital Rios D'Or, que respondeu que "tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares".

Léo Batista é um dos maiores nomes da TV brasileira e ficou conhecido como a "voz marcante". Natural de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, ele está na Globo desde 1970, sendo um dos mais antigos funcionários da emissora. Em sua trajetória, que começou no rádio, trabalhou tanto no noticiário geral quanto no esportivo, virando uma das vozes emblemáticas da telinha.

Ele tem mais de 70 anos de carreira e se tornou um ícone da comunicação. Léo Batista participou da cobertura de 13 edições de Jogos Olímpicos e de 13 Copas do Mundo. Também foi pioneiro dos programas Jornal Hoje, Globo Esporte e Esporte Espetacular, além de ser responsável pelas icônicas 'Zebrinhas' dos Gols do Fantástico.