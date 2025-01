Ituano x Corinthians: onde assistir ao jogo das oitavas de final da Copinha

Ituano e Corinthians se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O duelo terá transmissão do canal sportv, na TV fechada. O Placar UOL acompanha em tempo real todos os lances do jogo.

O Ituano chega para as oitavas após eliminar o Fortaleza com vitória emocionante de 3 a 2. O time paulista conseguiu a classificação jogando com um a menos e com um gol aos 51min do segundo tempo, de pênalti.

Já o Corinthians goleou o Vila Nova por 4 a 1 na fase anterior. O time alvinegro é o maior vencedor da história da Copinha e segue em busca de seu 12º título.

Quem vencer enfrenta Flamengo-SP ou Vasco nas quartas de final. Os times se enfrentam um pouco mais cedo, às 19h, na cidade de Osasco.

Ituano x Corinthians - oitavas de final da Copinha

Data: 17 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Transmissão: sportv