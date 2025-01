Fla: Arrascaeta evita prazos para estreia e cita privilégio por camisa 10

Do UOL, no Rio de Janeiro

Observado de perto pelo amigo Nico De la Cruz, Arrascaeta falou sobre o peso de usar a camisa 10 do Flamengo. Ele está fora da estreia do time principal na temporada, no amistoso contra o São Paulo, e ainda não tem data para entrar em campo pela primeira vez com o novo número.

Para mim é um privilégio e honra vestir essa camisa por tantos caras que já usaram e o ídolo máximo que é o Zico. É uma motivação extra que vou ter. Mas ao longo da minha carreira sempre joguei com a 10, é um número que me identifico muito. O que foi feito já ficou para trás, tem que ver isso como mais um desafio na carreira. Conquistar coisas importantes também daqui para frente. Arrascaeta

Arrascaeta vem fazendo trabalhos especiais durante a pré-temporada para recuperar a forma física. Ele passou por artroscopia no joelho direito no final do ano passado, desfalca a equipe no único compromisso da pré-temporada e tenta estar à disposição para a Supercopa.

Estamos nos preparando para voltar o mais rápido possível. Quando cheguei aqui foram os primeiros treinos que fiz no campo, no Uruguai treinei apenas um dia no campo. Na parte física ainda não me sinto bem, no joelho estou me sentindo bastante bem. Com poucas dores, me limitando quase nada. Mas temos que alinhar a parte física para não começar o ano já com problemas. Evitar jogar uma partida para não ficar carregado depois para jogos importantes. Estamos reunindo tudo que for para, quando estiver pronto, começar a jogar

O que mais ele disse?

Recuperação: "Tive um desgaste forte no final do ano passado jogando no limite. Essas férias foram importantes para trabalhar a parte da força. Agora na parte física estamos priorizando no dia a dia. Me preparando da melhor forma e tentando estar bem para a final. Eu acredito que ninguém pode falar com certeza sobre isso [passar uma temporada toda bem]. O que podemos é nos preparar da melhor forma, fazer tudo o que for para prevenir as lesões. Mas convivemos com isso no dia a dia. As lesões afetam não só a parte física, mas o sentimento do jogador. Envolve muita coisa. Me sinto bem, estou me preparando da melhor forma dentro e fora de campo. Espero que seja uma temporada livre de lesões para mim e o time todo"

Pré-temporada: "Acredito que essas viagens servem para fortalecer o grupo, se conhecer melhor. Temos um grupo que vem trabalhando junto há muito tempo, mas quem chegou recentemente pode se sentir à vontade. Sempre bom ter os companheiros perto, não só pelo futebol, mas fora do campo. Sabemos que alguns podem precisar de ajuda, essas viagens assim são muito importantes para nos fortalecer, voltar melhores. Sobre o Vinã sempre fazemos essa brincadeira, espero que possa voltar o mais rápido possível. Que possamos continuar melhorando para voltar melhores. O Nico é meu parceiro, sempre estamos juntos com o chimarrão."

De la Cruz: "É difícil, não podemos pensar muito no futuro. No presente, focar na parte física para evitar lesões musculares. Como eu e ele, os demais jogadores também tem de ter essa preocupação. São anos corridos e pegados, ano passado viajamos para a Copa América. Sempre queremos vir da melhor forma dentro e fora do CT. Somos experientes e estamos tentando dar o nosso melhor"

Terapia: "Acredito que a terapia é muito importante. Não só para o jogador. Tenho meu canal que às vezes coloco algumas partes que são importantes para mim de um livro que esteja lendo para ajudar também as pessoas. Não só no futebol que é importante, mas no dia a dia. Acho que para nós também é mais importante na vida do que no futebol. Vemos o mundo de outra forma, as coisas simples que passamos por cima. Quando comecei a fazer isso junto com a minha esposa, me sinto melhor, mais solto, tranquilo, livre."

Livro: "Eu e Nico estamos lendo o mesmo livro, Hábitos Atômicos. É muito interessante, fala sobre criar novos hábitos. Sempre ficamos voltando para os hábitos que não são bons, penso em antes de treinar ler um pouquinho. E tem que ser uma rotina. Falam em uma parte do livro que você faz ou não faz. Não é "amanhã vou começar". Se vai começar tem que ser no momento. Se não deixa as coisas para depois. Acredito que, a medida que vai lendo livros, sua mente vai adquirindo coisas importantes e você continua crescendo"

Filipe Luís: "É um irmão que tenho fora do futebol. Um cara que tem um potencial enorme para conquistar coisas importantes individualmente e com o Flamengo. Está só começando e com certeza vai acertar, errar e vai fazer parte. Temos um carinho grande, mas também um respeito. Todos sempre tentando dar o melhor para ajudar o time e a ele também"

Truco: "Está faltando meu parceiro do truco, que é o Viña. O De la Cruz joga com o Varela. Na verdade estou devendo alguns perfumes para eles. Estou jogando com o Rossi e com o Alcaraz, mas eles são argentinos, o truco argentino é diferente. Estou ensinando a eles. Mas está difícil. Estou com saudades do meu parceiro. No Uruguai é muito forte, um truco com chimarrão para passar a manhã é muito bom"