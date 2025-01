Destaque contra o Mirassol, Brazão afirma que Santos "ainda sente" na parte física

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebeu o Mirassol na Vila Belmiro e triunfou por 2 a 1. Um dos responsáveis pelo resultado positivo do Peixe na estreia da competição foi o goleiro Gabriel Brazão, que exaltou o grupo e afirmou que os jogadores ainda se encontram e processo de aprimoramento físico.

"Fico feliz em ter ajudado o grupo. O mais importante é a vitória, os três pontos. Graças a Deus, pude fazer um grande jogo e ajudar os meus companheiros. Na temporada passada fiz grandes partidas, até contra o próprio Mirassol, jogo que terminou 0 a 0. Como eu sempre disse, estou aqui para ajudar. Sou muito feliz aqui no Santos, onde tive a oportunidade de me reencontrar", declarou Brazão, em entrevista coletiva.

Em muitos momentos da partida, o Santos se mostrou frágil defensivamente e cedeu diversas oportunidades claras ao Mirassol, que só conseguiu passar por Gabriel Brazão através de uma cobrança de pênalti, assinalada pelo árbitro já nos acréscimos. O Peixe sofreu 19 chutes ao longo do jogo, dos quais nove foram em direção à meta santista e oito foram defendidos pelo goleiro.

Com a lesão de João Paulo em 2024, Brazão foi quem assumiu o posto de titular no Santos. Desde a sua estreia, o atleta de 24 anos disputou 32 jogos, sofreu 29 gols e foi peça chave na conquista do título da Segunda Divisão, campanhas que levaram o Peixe a renovar seu vínculo até 2028.

"Fizemos um grande jogo, de muita entrega. Começo de temporada, a gente ainda sente um pouquinho. Aqui no Brasil há muito pouco tempo de pré-temporada, então acaba que nós, com os jogos e tudo mais, vamos aprimorando a nossa preparação física", completou o goleiro.

Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Caixinha alcançou três pontos, na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani apenas por critérios de desempate. O próximo compromisso do Santos está marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.