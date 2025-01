Copinha: dia 16 tem gêmeos rivais, 'clássico fake' e fim de zaga imbatível

Os últimos quatro jogos das oitavas de final da Copinha foram realizados nesta sexta-feira (17) e alguns lances e fatos marcaram o dia.

Destaques do dia

Fim da zaga imbatível. O Audax chegou às oitavas de final sem levar sequer um gol nos cinco jogos anteriores. Tudo foi por água abaixo diante do mortal ataque do Palmeiras, que atropelou o time de Osasco por 4 a 0 e pôs fim à "fama" da defesa.

Show de joia e gol-relâmpago. Erick Belé foi o nome do jogo entre Palmeiras e Audax. A joia palmeirense, de apenas 17 anos, marcou três gols em um intervalo de 14 minutos no primeiro tempo. A goleada foi fechada por Riquelme Fillipi aos 27 segundos do segundo tempo — ele chegou ao sexto gol na Copinha e igualou a artilharia do torneio com Ryan Francisco, do São Paulo.

'Clássico fake'. Quem ligou a TV e viu um FLA x VAS no placar pode até ter se enganado. Isso porque o Vasco, de fato, enfrentou uma Flamengo, mas se tratava da Associação Atlética Flamengo, de Guarulhos-SP, e não do Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro. Melhor para os vascaínos, que venceram o jogo por 5 a 3 e avançaram.

Clássico teve gol de Biriba e voleio. O Vasco vencia o jogo por 3 a 2 quando Biriba, apelido de Daniel Gondim, fez lance pela esquerda e finalizou para empatar para o Flamengo-SP. O empate, no entanto, caiu por terra quando André acertou um voleio dentro da área e recolocou os vascaínos em vantagem.

Gigante no gol. A expulsão do goleiro Kauã, do Flamengo-SP, após pênalti cometido fez com que o defensor Gigante, apelido de Pedro Luiz, fosse para o gol já que o time guarulhense não tinha mais mexidas. Ele não conseguiu defender a cobrança de Juninho, que fechou o confronto.

Pênaltis e cavadinha. Grêmio e Bragantino empataram por 2 a 2 com bola rolando e decidiram a vaga nos pênaltis. O Imortal Tricolor foi perfeito — com direito a cavadinha de Tiago — e bateu o adversário paulista por 5 a 4.

Gêmeos rivais. Luiz Fernando e Marcos Henrique, de 17 anos, são irmãos gêmeos e se enfrentaram durante alguns minutos em Corinthians x Ituano. Luiz foi titular do Timão, e Marcos começou como reserva no time de Itu e entrou na reta final da partida. Melhor para o corintiano, que viu o goleiro Kauê defender três cobranças e garantir a classificação por 5 a 4 nos pênaltis após 0 a 0 com bola rolando.

Veja lances

Gols de Erick Belé, do Palmeiras

Palmeiras 1x0 Audax



⚽️ Erick Bele



🏆 Copinha | Oitavas



pic.twitter.com/mlG1fuTR5P -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 17, 2025

Palmeiras 2x0 Audax



⚽️ Erick Bele (2)



🏆 Copinha | Oitavas



pic.twitter.com/UPzN7Kd5aR -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 17, 2025

Palmeiras 3x0 Audax



⚽️ Erick Bele - Hat-trick

🥾 Gilberto



🏆 Copinha | Oitavas



pic.twitter.com/j47nhrSmNP -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 17, 2025

Gol-relâmpago de Riquelme Fillipi, do Palmeiras

Palmeiras 4x0 Audax



⚽️ Riquelme Filipi

🥾 Gilberto (2)



🏆 Copinha | Oitavas



pic.twitter.com/Do3uS3CIKo -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 17, 2025

Gol de Biriba, do Flamengo-SP

Flamengo-SP 3x3 Vasco



⚽️ Biriba



🏆 Copinha | Oitavas



pic.twitter.com/1hPw47OJk5 -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 17, 2025

Golaço de André, do Vasco

Flamengo-SP 3x4 Vasco



⚽️ André - GOLAÇO!

🥾 Zuccarello



🏆 Copinha | Oitavas



pic.twitter.com/7RZgO7LRd7 -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 17, 2025

Gol de Juninho, do Vasco, com Gigante no gol

Flamengo-SP 3x5 Vasco



⚽️ Juninho



🏆 Copinha | Oitavas



pic.twitter.com/S5TXqGBIKf -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 17, 2025

Resultados do dia

Palmeiras 4 x 0 Audax

Vasco 5 x 3 Flamengo-SP

Grêmio 2 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino

Corinthians 0 (5) x (4) 0 Ituano

