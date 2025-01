Flamengo sofre gol no fim, empata com o Madureira e segue sem vencer no Carioca

O Flamengo viu a vitória escapar no fim e continua sem vencer no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro sofreu o gol de empate aos 44 minutos do segundo tempo e ficou no 1 a 1 com o Madureira, no Amigão, em Campina Grande, pela segunda rodada.

Parte da torcida vaiou após o jogo. Com um ponto, o Flamengo está na nona colocação da tabela. Já o Madureira chega a quatro e figura na segunda posição.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, neste domingo, às 21h (de Brasília), no Castelão, no Maranhão. Já o Madureira tem a Portuguesa pela frente no domingo, às 17h, no Luso-Brasileiro.

O Jogo

O técnico Cleber Santos fez as primeiras mudanças no Flamengo aos 19 minutos do segundo tempo. Entraram João Alves e Wallace nos lugares de Fabiano e Guilherme. O Rubro-Negro abriu o placar um minuto depois. Thiaguinho aproveitou a sobra de bola na área, após tentativa de passe de Rayan, e chutou sem chances para Mota.

O Flamengo quase ampliou aos 31 minutos. Lorran recebeu de João Alves e fez grande jogada, mas parou em Mota. O Madureira chegou a marcar aos 36. Após cobrança de falta para a área, Marcelo desviou e a bola sobrou para Arthur definir. Contudo, a arbitragem apontou impedimento do zagueiro.

Aos 41 minutos, Zé Welinton tentou cortar a bola dentro da área, mas Isaías, alteração do Madureira, chegou antes do lateral esquerdo e recebeu o toque. O VAR, comandado por Philip Georg, recomendou a revisão do lance. O árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano, então, marcou o pênalti. Marcelo bateu, aos 44 minutos, e empatou no Amigão.

FICHA TÉCNICA



MADUREIRA 1 X 1 FLAMENGO

Local: Amigão, Campina Grande (PB)



Data: 16/01/2025, quinta-feira



Horário: 18h30 (de Brasília)



Público e renda: 3.614 torcedores e R$ 292.980,00



Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano



Assistentes: Gustavo Mota e Daniel de Oliveira



VAR: Philip Georg



Cartão amarelo: Matheus Lira, Evandro, Mota, Minho e Marcelo (Madureira) e Fabiano (Flamengo)



Gols: Madureira: Marcelo, aos 44? do 2ºT / Flamengo: Thiaguinho, aos 20? do 2ºT

MADUREIRA: Mota; Celsinho (Isaías), Arthur, Marcão e Evandro; Matheus Lira (Wallace), Wagninho e Marcelo; Minho, Jefferson Victor (Marquinho Carioca) e Renato Henrique (Flávio Souza).



Técnico: Daniel Neri.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Rayan, Fabiano (João Alves) e Lorran; Guilherme (Wallace Yan), Thiaguinho (Shola) e Carlinhos (Felipe Teresa).



Técnico: Cleber dos Santos.