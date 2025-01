Charles Do Bronx descarta ser reserva imediato de Makhachev ou Tsarukyan no UFC 311

Charles Oliveira tem um objetivo claro em mente: ser campeão do peso-leve (70 kg) do Ultimate novamente. No entanto, o brasileiro não está disposto a fazer tudo para voltar ao topo da categoria. Tanto que 'Do Bronx' descartou qualquer possibilidade de ser o reserva imediato da revanche entre Islam Makhachev, dono do título da divisão, e Arman Tsarukyan, luta principal do UFC 311, que acontece neste sábado (18), na Califórnia (EUA).

Geralmente, o UFC define um profissional como substituto dos atletas originais em lutas de grande porte, caso algum imprevisto ocorra com um deles. Portanto, parte da comunidade do MMA especulou que Charles, segundo colocado no ranking dos leves da companhia e tendo história com o campeão Makhachev e com Tsarukyan, poderia assumir tal posto, visto que confirmou sua presença no evento.

Contudo, o brasileiro deixou claro que estará presente na arena 'Intuit Dome' como um fã de esportes de combate. Sincero, 'Do Bronx' frisou que, para encarar os atletas de igual para igual, precisaria ter um camp completo e não enfrentá-los em cima da hora. Vale lembrar que o ex-campeão da categoria perdeu para Islam e Arman, em 2022 e 2024, respectivamente.

"Com certeza não (sobre lutar em cima da hora). Eu estava de férias com a minha família. Voltei para casa recentemente, não tem condição de fazer uma loucura dessa, contra dois caras que estão há meses fazendo um camp gigantesco. Tirei o final de 2024 para descansar", declarou o lutador em entrevista ao canal do 'YouTube' 'SHAK MMA'.

Registro de 'Do Bronx' no MMA

Charles Oliveira, de 35 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro é o segundo colocado no ranking da categoria. 'Do Bronx' iniciou sua trajetória no esporte em 2008, estreou na companhia em 2010 e construiu um cartel composto por 35 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), dez derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Dustin Poirier, Jim Miller, Justin Gaethje, Michael Chandler (duas vezes) e Tony Ferguson.