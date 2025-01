Transmissão de Guarani x Botafogo ao vivo no Paulistão: veja onde assistir

O Canal UOL e a homepage do UOL transmitirão Guarani x Botafogo-SP, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes duelam a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (15), no Brinco de Ouro, em Campinas.

A narração será de Marcelo do Ó e comentários de Milton Neves e Julio Gomes. O time campineiro está no Grupo B, enquanto o elenco de Ribeirão Preto faz parte do Grupo A.

As equipes chegam com mudanças nos elencos para 2025. O Bugre tem Maurício Souza, ex-Flamengo e Vasco, à beira do campo. Por outro lado, o Botafogo segue com Márcio Zanardi à frente do clube.

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Guarani x Botafogo-SP -- Campeonato Paulista 2025