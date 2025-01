Santos x Mirassol: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Nesta quinta-feira, o Santos recebe o Mirassol em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe chega para este primeiro jogo da temporada com algumas novidades. A diretoria apostou em Pedro Caixinha para o comando técnico. E o português está prometendo uma nova filosofia de trabalho. A ideia é montar um time competitivo, agressivo e que sempre busca ter a bola.

Até o momento, o Alvinegro Praiano anunciou a chegada de quatro reforços. São eles: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy e o meia Thaciano. Todos já estão regularizados no BID e aptos para estrear. A tendência, porém, é que nenhum seja titular.

Além deles, o atacante Tiquinho Soares e o meia Barreal também estão acertados com o Santos, mas ainda não foram anunciados.

Fora estes nomes, outras novidades são os atacantes Yeferson Soteldo e Lucas Braga, que estão de volta após empréstimo.

O Peixe está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Red Bull Bragantino, Guarani e Portuguesa.

Do outro lado, o Mirassol chega para 2025 animado. O clube disputará a Série A do Campeonato Brasileiro e espera fazer um bom Estadual para começar a temporada com o pé direito.

A diretoria do Leão foi ao mercado e contratou diversos nomes. Foram anunciados: os zagueiros Alan Empereur, David Braz e Jemmes, o lateral direito Daniel Borges, o lateral esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Roni e José Aldo e os atacantes Guilherme Pato, Matheus Davó e Clayson.

O Mirassol está no Grupo A do Paulistão, com Corinthians, Botafogo-SP e Inter de Limeira.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X MIRASSOL

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 16 de janeiro de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira



VAR: Ilbert Estevam da Silva

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Wendel e Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Alan Empereur, David Braz, Reinaldo; Roni, Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel Santana, Yuri Castilho



Técnico: Eduardo Barroca