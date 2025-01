João Fonseca apaga app do Instagram e mal vê WhatsApp durante torneios

Do UOL, no Rio de Janeiro

João Fonseca pertence à tecnológica "Geração Z", conhecida por ser a primeira nativa digital, mas nem por isso segue o padrão de ser refém das redes sociais. Apesar do sucesso cada vez maior no tênis, o brasileiro de 18 anos prefere se manter praticamente offline durante as competições, utilizando o WhatsApp pouquíssimas vezes e, em dados momentos, até mesmo apagando o aplicativo do Instagram.

A escolha está longe de ser uma atitude antipática para o carismático tenista carioca. O objetivo é se manter concentrado e não permitir que nem a badalação e nem eventuais críticas possam lhe tirar o foco nos torneios.

A prática já acontece há algum tempo. No Rio Open do ano passado, por exemplo, quando ficou conhecido do grande público após chegar nas quartas de final, ele não fez nenhuma postagem ao longo da disputa até ser eliminado, quando agradeceu pelo carinho.

Fico um pouco desligado das redes sociais. Instagram eu apago do celular e o WhatsApp não tem como sobreviver sem. Assim, eu consigo me manter um pouco informado

João Fonseca, no Rio Open de 2024

Saltou de 66 mil para 520 mil seguidores

João Fonseca surpreendeu o mundo nesta terça (14) ao vencer o russo Andrey Rublev, nº 9 do ranking, no Australian Open, por 3 sets a 0. Foi o primeiro jogo dele na chave principal de um Grand Slam, confirmando o momento mágico que já vinha dos títulos no ATP Next Gen Finals e no Challenger de Camberra, acumulando 14 vitórias consecutivas.

A ascensão meteórica na carreira tem feito o jovem "furar a bolha" do universo do tênis. Para se ter uma ideia, antes da estreia do carioca no Rio Open do ano passado, ele possuía 66 mil seguidores no Instagram. Agora, até o fechamento desta reportagem, o tenista já tem mais de 519 mil.

A cada vitória, o perfil de João Fonseca tem acumulado milhares de mensagens não só de fãs anônimos como também de artistas, músicos, jogadores de futebol e esportistas em geral que se encantaram com o tenista.

Mesmo diante de um tsunami digital, o jovem segue mantendo o mesmo padrão "desconectado". Durante o torneio australiano, por exemplo, seu Instagram só tem feito repostagens, que é quando um outro perfil lhe marca e ele republica em sua própria página. As postagens que ele tem replicado são dos patrocinadores e do Australian Open, que tem o tratado como uma "nova estrela" do tênis.

Depois do jogo, ele entra rapidamente nas redes sociais e, em seguida, sai. Nem as mensagens do celular (WhatsApp) ele está dando conta

Estafe de João Fonseca

Voltará como estrela no Rio Open de 2025

João Fonseca terá o termômetro exato de sua popularidade no Brasil no Rio Open de 2025, que acontecerá entre os dias 15 a 23 de fevereiro, mais uma vez no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul (RJ).

A primeira diferença notada é que, ano passado, iniciou a competição na primeira rodada. Agora, já começará sua jornada nas quartas de final, etapa onde caiu após vencer duas partidas.

Na ocasião, a grande sensação para os brasileiros era o espanhol Carlos Alcaraz, que acabou se lesionando nos primeiros minutos em quadra. João Fonseca foi ganhando prestígio ao longo da competição e agora chegará como estrela brasileira.