Fumaça da organização do Paulista paralisa início de Palmeiras x Portuguesa

Jatos de fumaça organizados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) paralisaram o jogo entre Palmeiras e Portuguesa, nesta quarta-feira (15), segundos após o apito inicial do jogo no Allianz Parque.

O que aconteceu

Os jatos tiveram início assim que o jogo foi iniciado. A fumaça invadiu o gramado logo nos primeiros segundos e encobriu a visão da lateral do gramado.

O árbitro João Vitor Gobi paralisou o jogo ainda no primeiro minuto de jogo. A partida ficou parada por cerca de dois minutos até ser retomada.

O UOL procurou a FPF, que confirmou a autoria da ação com a fumaça produzida por CO2. A federação, no entanto, informou que a ação de protocolo de início de jogo na abertura do campeonato foi alinhada previamente com o Palmeiras.

