Corinthians anuncia a renovação contratual de Léo Mana; veja detalhes

O Corinthians anunciou a renovação contratual do lateral direito Léo Mana até 31 de dezembro de 2029. O antigo vínculo do atleta tinha validade até abril de 2026.

Segundo o clube, a multa rescisória do jovem para o mercado nacional é de R$ 160 milhões, enquanto para transações internacionais é de 100 milhões de euros (R$ 619,8 milhões).

"Estou muito feliz, isso é fruto de trabalho, de estar ali todos os dias querendo melhorar. Querendo algo a mais. Agora é continuar fazendo isso e seguir buscando meu espaço. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse Mana.

Léo Mana até 2??0??2??9??! ? O lateral-direito e #FilhoDoTerrão estendeu seu vínculo com o Coringão! ? Tamo junto, Léo! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/JAg1eUdLtT ? Corinthians (@Corinthians) January 15, 2025

O atleta de 20 anos é, neste momento, o segundo lateral direito da equipe, atrás apenas do titular Matheuzinho. A tendência é que Mana seja titular na estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira.

Revelado na base do clube, Mana passou a ganhar espaço no profissional em 2022, mas se fixou de vez na temporada passada, com esporádicas descidas para o sub-20.

O lateral, campeão da Copinha de 2024 pelo clube, acumula 16 partidas no time de cima (sete como titular), com seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas.