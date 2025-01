Sem Savarino, Júnior Santos e Bastos, elenco principal do Botafogo abre pré-temporada

Nesta terça-feira, o elenco principal do Botafogo se reapresentou e iniciou os treinos da pré-temporada 2025 no CT Lonier.

Por questões particulares previamente acordadas com o clube, os jogadores Savarino, Júnior Santos e Bastos não se reapresentaram com o restante do grupo. Assim, retornarão em uma data futura estabelecida.

A primeira atividade dos jogadores foi a realização de exames e avaliações físicas.

O segundo treino do elenco principal será realizado ainda nesta quarta-feira, pela parte da manhã, novamente no CT Lonier.

Com um time alternativo, o Botafogo foi superado pelo Maricá por 2 a 1, na estreia do Campeonato Carioca. Agora, o Fogão retorna aos gramados ainda nesta quarta-feira, contra a Portuguesa-RJ. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.