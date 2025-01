Artilheiro decide, São Paulo despacha Juventude e vai às oitavas da Copinha

O São Paulo fez valer o uso de seu craque Ryan Francisco, venceu o Juventude por 1 a 0 em Jaú e se garantiu nas oitavas de final da Copinha. O Tricolor manteve 100% de aproveitamento no torneio e foi vazado apenas uma vez em cinco compromissos.

O camisa 9 marcou o único gol da partida e se isolou na artilharia da competição: agora, são seis gols marcados. O lance que mudou o jogo, aliás, saiu a partir de um toque mágico de Matheus Alves.

O Tricolor encara o Fluminense nas oitavas de final. O time carioca superou o Água Santa atuando em São Carlos.

Como foi o jogo

O São Paulo foi soberano nos primeiros minutos de jogo. A equipe de Allan Barcellos encurralou o adversário, que precisou "se virar nos 30" para afastar o perigo — principalmente nos cruzamentos para a área.

Luiz Turatto, goleiro do Juventude, caiu no gramado duas vezes em 20 minutos e esfriou o duelo diante da pressão exercida pelos paulistas. Ele chegou a receber atendimento, mas continuou na partida normalmente.

O placar quase foi aberto aos 28 minutos, quando Matheus Alves surpreendeu e quase fez gol olímpico — o meia cobrou escanteio com muito efeito e não deu chance de defesa para o goleiro, que contou com a sorte ao ver a bola explodir no travessão.

O gol são-paulino, finalmente, saiu aos 31 minutos — e em novo toque mágico de Matheus Alves. O camisa 10 recebeu passe em diagonal e, de primeira, deu um lindo calcanhar para Ryan. O atacante deslocou Turatto com categoria e cravou o 1 a 0.

O 2° tempo foi muito mais truncado e com direito a princípio de confusão. Enquanto Negrucci e Ryan Francisco levaram cartão pelo lado do São Paulo, Kauã Costa foi advertido pelo lado do Juventude antes dos 20 minutos. O restante do confronto não contou com grandes emoções.