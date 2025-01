Ferroviária reage, elimina Santos nos pênaltis e avança às oitavas da Copinha

O Santos está eliminado da Copinha. Nesta terça-feira os Meninos da Vila empataram em 2 a 2 com a Ferroviária no tempo regulamentar, após abrirem 2 a 0 na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e acabaram levando a pior nos pênaltis, por 6 a 5, dando adeus à competição.

Com o resultado, a Ferroviária agora aguarda o vencedor do duelo entre Guarani e Atlético-MG, que acontece nesta terça, às 21h30 (de Brasília), em Franca, para descobrir quem será seu adversário na próxima fase da Copinha.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado em Araraquara. Logo aos dois minutos o Santos abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Gabriel Simples desviou de cabeça no primeiro pau e Rafael Freitas apareceu para completar para o fundo das redes, dentro da pequena área, sem chances para o goleiro da Ferroviária.

A Locomotiva respondeu aos 14 minutos, também com bola parada. Em cobrança de falta na entrada da área, Jonathan esbanjou categoria, mas faltou sorte, carimbando o travessão do goleiro João Fernandes.

O Santos, por sua vez, seguiu sendo mais eficiente no ataque e ampliou com Mateus Xavier, que aproveitou o rebote após cobrança de escanteio para bater da entrada da área, rasteiro, no cantinho, novamente sem qualquer chance para o goleiro da Ferroviária.

Mas, antes do intervalo, os donos da casa conseguiram descontar com Victor Silva. O zagueiro Gabriel Simples tentou proteger a bola, mas acabou sendo desarmado pelo atacante da Ferroviária, que invadiu a área, passou pela marcação de outro jogador do Santos e tocou na saída do goleiro, marcando um belo gol.

Segundo tempo

A Ferroviária voltou para o segundo tempo determinada a buscar o empate. Porém, por ter de se expor mais, também sofreu com os contra-ataques santistas, que, por sorte, não foram convertidos em gol.

Depois de chegar com perigo algumas vezes, a Locomotiva chegou ao tão sonhado empate aos 32 minutos da etapa complementar, quando Diego recebeu na entrada da área, matou no peito, girou e bateu firme, marcando um belo gol para a Ferroviária se manter viva na briga pela vaga nas oitavas de final da Copinha.

Pênaltis

Nas penalidades, Santos e Ferroviária travaram uma disputa equilibrada. Ambas as equipes perderam a segunda cobrança, mas converteram todas as outras, e a decisão se arrastou para as batidas alternadas.

Sem margem para erro, a Ferroviária continuou convertendo suas cobranças. Já o Santos acabou desperdiçando o sétimo arremate com João Alves, dando adeus à Copinha ao perder a disputa por pênaltis por 6 a 5.