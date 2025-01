Leila revela que incômodo em 2024 mudou postura do Palmeiras no mercado

O Palmeiras se tornou um dos protagonistas neste mercado da bola e, segundo a presidente Leila Pereira, esta virada de chave é resultado de um 2024 abaixo do esperado e sem um título de maior expressão. A dirigente revelou que "não ficou feliz" com o desempenho do clube e que o foco do clube paulista está em "atletas prontos".

É um Palmeiras mais agressivo [no mercado]. Às vezes, o sucesso te deixa com a vista meio nebulosa e esconde algumas providências que deveriam ser tomadas anteriormente. Não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras [em 2024]. A gente queria mais. Entendi que era hora de mudar a nossa mentalidade. Nós mudamos esse ano, seremos mais agressivos [no mercado], estamos em busca de atletas prontos, que possam ajudar o nosso elenco e treinador imediatamente. Leila Pereira, presidente do Palmeiras

O que aconteceu

O Palmeiras já contratou os atacantes Paulinho e Facundo Torres e busca mais nomes no mercado. O clube paulista desembolsou aproximadamente R$ 187,5 milhões pela dupla de ataque.

Andreas Pereira é opção para o meio-campo, mas a negociação com o Fulham pode se arrastar até o início de fevereiro, quando fecha a janela de transferências inglesa. A presidente afirmou que o clube está "fazendo o nosso melhor" para repatriar o ex-Flamengo e deixou claro que gostaria de um desfecho mais rápido para a negociação.

Leila explicou que Abel Ferreira "pediu jogadores para determinadas posições, e faltam alguns". A dirigente, porém, não detalhou quais setores serão reforçados ou até se todas as contratações acontecerão nesta janela.

Eu gostaria de já ter fechado o meu elenco, mas não fechamos ainda. Estamos lutando para isso diariamente. Leila Pereira

No que diz respeito a saídas, a presidente apontou um "fim de ciclo" para Rony, que está na mira do Fluminense. Leila, por outro lado, explicou que a proposta do Manchester City pelo zagueiro Vitor Reis não agradou.

Já o técnico Abel Ferreira ainda não foi procurado para conversar sobre a renovação até 2027. O comandante chegou ao Brasil no último fim de semana e tem contrato com o clube paulista até dezembro deste ano.

Não conversei ainda com Abel sobre esse assunto. Eu acho que não é o momento ainda. Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. Então, nesse ponto, não tenho novidades, mas é um desejo que eu tenho [de renovar o contrato]. Vou conversar com ele ainda, mas não acho que seja o momento. Leila Pereira

O Palmeiras faz seu primeiro jogo do ano nesta quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. A partida será no Allianz Parque.