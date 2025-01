Rival na Austrália compara João Fonseca a nº 1 do mundo: 'talento extremo'

Adversário de João Fonseca na segunda fase do Australian Open, o italiano Lorenzo Sonego colocou o jovem brasileiro no patamar do número 1 do mundo Jannik Sinner (ITA). O europeu ocupa a 55ª colocação do ranking mundial e exaltou o "talento extremo" do brasileiro de 18 anos.

Eu joguei contra ele [João Fonseca] ano passado, é um jogador muito forte, está ganhando cada vez mais consciência e, acima de tudo, continuidade. [...] Ele é um jogador de talento extremo e, portanto, [é] certo de que sua escalada será muito rápida, como ele fez no último mês. Ele ganhou muitos jogos, está confiante, está jogando um ótimo tênis, então ele assusta a todos. Lorenzo Sonego

Eles [João Fonseca e Jannik Sinner] são muito parecidos, que impõem um ritmo forte e sacam muito bem. São jogadores que podem ser comparados.

Sonego e Fonseca se enfrentaram no ATP 250 de Bucareste, e o brasileiro levou a melhor. João bateu o italiano por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 7/5.

A "revanche" ainda não tem data e horário definidos. O jogo pela segunda rodada do Australian Open deve acontecer entre quarta-feira (15) e quinta-feira (16).

O italiano avançou no Grand Slam australiano após bater o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, na estreia. As parciais foram 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5, em partida de 3h11min.

Já João Fonseca bateu o russo Andrey Rublev, número nove do mundo. O brasileiro venceu com parciais de 7/6(1), 6/3 e 7/6(5), em partida de 2h23min