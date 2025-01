Jiri Prochazka projeta trilogia com Alex Poatan no UFC: "Posso ser o campeão"

Mesmo depois de perder os dois confrontos diretos contra Alex Poatan no UFC, Jiri Prochazka ainda acredita que pode não apenas enfrentar o brasileiro novamente, em uma trilogia pelo título meio-pesado (93 kg), como também vencê-lo pela primeira vez. Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o ex-campeão mostrou confiança na sua evolução como atleta como ponto fundamental para finalmente superar seu algoz.

Antes disso, porém, Prochazka terá que passar por outro desafio dentro do octógono mais famoso do mundo. O lutador tcheco - segundo colocado no ranking meio-pesado da liga - medirá forças com o também ex-campeão Jamahal Hill, número três na lista, neste sábado (18), no card principal do UFC 311, na Califórnia (EUA).

"Eu disse muitas vezes e falo sério. Tudo que eu digo, eu falo bem sério. Eu acredito que eu fiz melhorias no meu estilo, na minha vida, em tudo, para que eu possa encarar Alex Pereira uma terceira vez. Eu realmente acredito nisso. Acredito que eu posso ser o campeão, e estou indo atrás disso - ser o campeão novamente. Sem mais palavras", afirmou Jiri.

Prochazka vs Poatan

O histórico da rivalidade entre Jiri Prochazka e Alex Poatan já conta com dois confrontos e placar favorável ao brasileiro. No primeiro embate, realizado em novembro de 2023, o lutador tcheco foi derrotado pelo brasileiro por nocaute técnico, no segundo round, em disputa que valia o cinturão vago dos meio-pesados do UFC. Na revanche, sete meses depois, 'Denisa' foi novamente nocauteado pelo paulista, que defendeu com sucesso seu título.