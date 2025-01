Ex-Palmeiras, Alan Empereur é emprestado pelo Cuiabá ao Mirassol

Alan Empereur não irá seguir no elenco do Cuiabá para a temporada 2025. Nesta terça-feira, o time do Centro-Oeste divulgou que aceitou uma proposta para liberar o zagueiro por empréstimo ao Mirassol.

"O Cuiabá Esporte Clube informa o empréstimo oneroso do zagueiro Alan Empereur ao Mirassol até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra obrigatória em caso de atingir metas. O atleta de 30 anos tem contrato com o Dourado até 31/12/2026", destacou o Dourado.

O Cuiabá exaltou a passagem do defensor pela equipe profissional. "Alan Empereur chegou ao clube auriverde para a disputa da primeira Série A, em 2021, conquistou três títulos estaduais e foi peça importante nas campanhas de permanência na elite nacional. Vestiu nosso manto em 150 jogos e marcou quatro gols. O Dourado agradece ao zagueiro pelo profissionalismo e dedicação e deseja boa sorte no próximo desafio da carreira".

Antes de defender o Cuiabá, Alan Empereur integrou o elenco do Palmeiras entre 2020 e 2021. Ele defendeu o time paulista em 26 oportunidades.

No Mirassol, Alan Empereur poderá jogar a elite do Campeonato Brasileiro em 2025, já que o clube paulista conseguiu o acesso pela primeira vez.