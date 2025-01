Entenda o que fez Leila mudar de postura e tornar o Palmeiras mais agressivo no mercado em 2025

Depois de ouvir muitas críticas ao longo de 2024, o Palmeiras mudou a sua postura no mercado para esta temporada. Liderado pela presidente Leila Pereira, o clube decidiu ser mais ativo e abriu os cofres para contratar nomes de peso.

E o que motivou a mandatária a ser mais agressiva na corrida por reforços não foi um pedido de Abel Ferreira, mas sim o desempenho da equipe nos campeonatos no ano passado. O Alviverde caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e foi vice do Brasileirão.

"É um Palmeiras mais agressivo. As vezes o sucesso te deixa um pouco com a vista nebulosa, esconde algumas providências que deveriam ser tomadas anteriormente. Pensamos que não temos mexer em time que está vencendo. Percebi isso neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras em 2024. Saímos muito rápido da Copa do Brasil e da Libertadores", comentou.

"O palmeirense está mal acostumado e a presidente também. Fomos campeões paulistas e vice brasileiro, mas queríamos mais. Aí eu entendi que era o momento de mudar um pouco nossa mentalidade. Mudamos esse ano. Em 2025 seremos mais agressivos. Estamos em busca de atletas prontos, que possam ajudar nosso treinador" ampliou.

"A mentalidade é da presidente. Quem conduz a diretriz do clube é sempre a presidente. Então, eu, observando e conversando com nosso departamento de futebol, me trouxe essa mudança de comportamento", completou.

O sucesso do Botafogo, aliás, também foi um combustível a mais para a dirigente. O Glorioso conquistou a liga nacional e a Libertadores em 2024.

"Tenho que dar parabéns ao Botafogo pelo brilhante campeonato ano passado. O Botafogo, quando aconteceu tudo aquilo com eles em 2023, ressurgiu. Esse ano foi a mesma coisa com o Palmeiras. Por isso eu acho interessante ter vários clubes fortes. Isso incentiva os outros a se fortalecerem também. Todos os clubes tem que estar fortes para deixar o campeonato melhor e mais competitivo. 2024 que fez eu mudar minha cabeça". revelou.

Até o momento, o Palmeiras anunciou as chegadas dos atacantes Facundo Torres, ex-Orlando City, e Paulinho, ex-Atlético-MG. Leila, no entanto, deixou claro que o clube ainda está no mercado e vai trazer mais nomes.

"O Abel pediu jogadores para determinadas posições, já contratamos alguns e faltam outros, que não vou falar nomes. Está bem encaminhado. Eu não falo de posições. Prefiro não externar, mas estão caminhando. Eu gostaria de ter fechado o meu elenco, mas ainda não foi possível. Estamos lutando diariamente para isso", finalizou.

O Verdão estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).