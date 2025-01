Dudu volta a atacar Leila Pereira nas redes sociais: "Mais falsa que nota de dois reais"

A troca de farpas entre Leila Pereira e Dudu parece estar longe de acabar. Nesta terça, em um comentário nas redes sociais, o atacante ex-Palmeiras voltou a atacar a dirigente, a quem se referiu como alguém "mais falsa que uma nota de dois reais".

De acordo com Dudu, Leila se pronuncia apenas pela imprensa, nunca tendo falado com o jogador de forma presencial, "na lata" como ele disse.

"Essa pessoa aí (Leila Pereira) só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela nunca fala nada, pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar. Para mim, na lata, ela falava que me AMAVA e tudo mais. Então, parem de ficar puxando saco dessa pessoa porque o que ela fala pelo microfone, na verdade não é nada disso! #FALSAMAISQUENOTADE2REAIS ela gosta é de like e disso que vocês ficam postando, então não caiam nessa não", escreveu o atacante do Cruzeiro.

Em outro trecho, Dudu ainda afirmou que um dia irá vir a público revelar outras situações que passou com Leila Pereira. Por fim, o ex-Palmeiras ressaltou a grandeza do Cruzeiro, clube que irá defender em 2025.

"Todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso, que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro, por isso não me convém ficar falando de outras coisas!!! Tomem cuidado quando forem postar algo sobre ela", finalizou Dudu.

Foto: Reprodução

Dudu deixou o Palmeiras no final da última temporada e foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 23 de dezembro de 2024.

Dudu chegou ao Verdão em 2015 e se tornou ídolo. Foram 12 títulos e diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).